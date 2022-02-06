В Госдуме отреагировали на золото и серебро россиян в скиатлоне на Олимпийских играх

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился эмоциями от выступления российских лыжников в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов завоевал золото, Денис Спицов — серебро.
«Переполняет гордость за Россию, наших спортсменов, всю федерацию. То, что делает Елена Вяльбе в последние годы — дорогого стоит. Поздравления! Думаю, это только начало: Непряева, сейчас мужчины, а прошло только две гонки. Лыжный спорт на подъёме сейчас. Я сам занялся лыжами, наверное, благодаря тому, что спорт активно развивается. Большая заслуга таких ребят, как Большунов, Непряева, других», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 6 февраля 2022
-
12:56
-
12:54
-
12:53
-
12:52
-
12:51
-
12:45
-
12:45
-
12:39
-
12:38
-
12:36
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:24
-
12:23
-
12:22
-
12:19
-
12:19
-
12:16
-
12:14
-
12:12
-
12:10
-
12:09
-
12:09
-
12:07
-
12:04
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:55