В Госдуме отреагировали на золото и серебро россиян в скиатлоне на Олимпийских играх

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился эмоциями от выступления российских лыжников в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов завоевал золото, Денис Спицов — серебро.



«Переполняет гордость за Россию, наших спортсменов, всю федерацию. То, что делает Елена Вяльбе в последние годы — дорогого стоит. Поздравления! Думаю, это только начало: Непряева, сейчас мужчины, а прошло только две гонки. Лыжный спорт на подъёме сейчас. Я сам занялся лыжами, наверное, благодаря тому, что спорт активно развивается. Большая заслуга таких ребят, как Большунов, Непряева, других», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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