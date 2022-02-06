Шведский эксперт объяснил, почему Клебо проиграл Большунову 9 минут в скиатлоне

Бывший шведский лыжник Андерс Бломквист, ныне работающий спортивным экспертом и комментатором, объяснил отставание норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо от россиянина Александра Большунова в олимпийском скиатлоне на Играх в Пекине (Китай). Клебо проиграл Большунову более девяти минут.

По мнению Бломквиста, причиной такого времени Йоханнеса стал его тактический выбор во время гонки.

«Клебо сделал то же самое, что и на чемпионате мира в Зеефельде. Когда гонка не идёт, он сохраняет себя для следующей, в данном случае для спринта, который будет через два дня», — приводит слова Бломквиста Expressen.

Отметим, что сразу после гонки Клебо сказал журналистам, что ему было очень плохо.

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