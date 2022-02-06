После завоевания золотой медали в скиатлоне на зимних Играх – 2022 Александр Большунов стал величайшим лыжником в российской истории. Только у Александра есть в активе золотые медали Олимпийских игр и чемпионата мира, а также трофеи за победу в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски».

На чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе Большунов, как и на Играх в Пекине, выиграл скиатлон. «Большой хрустальный глобус» и общий зачёт многодневки «Тур де Ски» Александр выигрывал в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.

«Тур де Ски» также выигрывали россияне Александр Легков и Сергей Устюгов, однако ни у того, ни у другого нет «Большого хрустального глобуса». Легков уже завершил карьеру, а Устюгов входит в состав сборной России на Олимпиаде в Пекине и претендует на золото в спринтерской гонке, которая пройдёт во вторник, 8 февраля.