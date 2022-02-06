Холунд, занявший 4-е место в скиатлоне на ОИ, заявил, что чуть не потерял сознание в гонке

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал своё выступление в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Холунд финишировал на четвёртой позиции, проиграв чемпиону Александру Большунову 2 минуты 30,9 секунды.

«Я был на грани потери сознания после четвёртого круга. Все мышцы затекли. Даже не мог дышать.

Из-за этого я был сам не свой на коньковой части скиатлона, добавлять было нечем», – приводит слова Холунда NRK.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.

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