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Клебо одержал победу в шоу-спринте в Хельсинки. Ретивых не вышел в финал

Клебо одержал победу в шоу-спринте в Хельсинки. Ретивых не вышел в финал
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25-летний норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо одержал победу в лыжной шоу-гонке 02 Taksi Stadion Sprint, в которой принимали участие и спортсмены из России – Глеб Ретивых и Юлия Ступак. Об этом сообщает Yle.

Мужской финал:

  1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия)
  2. Ван Цян (Китай)
  3. Эвен Нортуг (Норвегия)
  4. Лаури Вуоринен (Финляндия)

Женский финал:

  1. Надин Фендрих (Швейцария)
  2. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия)
  3. Катри Люлюнперя (Финляндия)
  4. Анамария Лампич (Словения)

30-летний российский лыжник Глеб Ретивых выступал в первом полуфинале и финишировал третьим, уступив +0,11 с норвежцу Йоханнесу Клебо и пропустив вперёд Эвена Нортуга. В квалификации россиянин занял 5-е место, в то время, как его соотечественница Юлия Ступак стала лишь 14-й.

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