Клебо одержал победу в шоу-спринте в Хельсинки. Ретивых не вышел в финал
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25-летний норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо одержал победу в лыжной шоу-гонке 02 Taksi Stadion Sprint, в которой принимали участие и спортсмены из России – Глеб Ретивых и Юлия Ступак. Об этом сообщает Yle.
Мужской финал:
- Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия)
- Ван Цян (Китай)
- Эвен Нортуг (Норвегия)
- Лаури Вуоринен (Финляндия)
Женский финал:
- Надин Фендрих (Швейцария)
- Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия)
- Катри Люлюнперя (Финляндия)
- Анамария Лампич (Словения)
30-летний российский лыжник Глеб Ретивых выступал в первом полуфинале и финишировал третьим, уступив +0,11 с норвежцу Йоханнесу Клебо и пропустив вперёд Эвена Нортуга. В квалификации россиянин занял 5-е место, в то время, как его соотечественница Юлия Ступак стала лишь 14-й.
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