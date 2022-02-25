Клебо одержал победу в шоу-спринте в Хельсинки. Ретивых не вышел в финал

25-летний норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо одержал победу в лыжной шоу-гонке 02 Taksi Stadion Sprint, в которой принимали участие и спортсмены из России – Глеб Ретивых и Юлия Ступак. Об этом сообщает Yle.

Мужской финал:

Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) Ван Цян (Китай) Эвен Нортуг (Норвегия) Лаури Вуоринен (Финляндия)

Женский финал:

Надин Фендрих (Швейцария) Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) Катри Люлюнперя (Финляндия) Анамария Лампич (Словения)

30-летний российский лыжник Глеб Ретивых выступал в первом полуфинале и финишировал третьим, уступив +0,11 с норвежцу Йоханнесу Клебо и пропустив вперёд Эвена Нортуга. В квалификации россиянин занял 5-е место, в то время, как его соотечественница Юлия Ступак стала лишь 14-й.