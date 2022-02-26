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«Биатлон, жди!» Сергей Устюгов показал тренировку на биатлонном стрельбище

«Биатлон, жди!» Сергей Устюгов показал тренировку на биатлонном стрельбище
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Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов в «Инстаграме» показал, как проводит свободное от лыжных гонок время. Устюгов опубликовал видео, на котором работает с биатлонной винтовкой.

«Приехал домой, полгода не был в России, и вот ребята тренируются, сейчас буду пробовать, вспоминать азы. Биатлон, жди!» — сказал Устюгов на видео.

Напомним, на прошедшей Олимпиаде-2022 Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгову удалось финишировать с флагом в руках.

Помимо эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принял участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.

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