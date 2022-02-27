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В сборной России отреагировали на итоги мужской разделки на Кубке мира

В сборной России отреагировали на итоги мужской разделки на Кубке мира
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужской разделки на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Лучшим среди россиян стал Алексей Червоткин, он занял четвёртое место. Александр Большунов показал пятый результат.

«Хорошая гонка, высокая конкуренция, плотные результаты. Всё нормально. Надо идти от самочувствия. Ребята почти не тренировались. Стабильное выступление. Никого не хочу выделять, всё нормально», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. Индивидуальная гонка, классический стиль, 15 км

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 33.06,5.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание +17,6 секунды.
3. Вильям Порома (Швеция) + 18,0.
4. Алексей Червоткин (Россия) +22,0.
5. Александр Большунов (Россия) +24,4.
7. Илья Семиков (Россия) +46,1.
12. Иван Якимушкин (Россия) +1.03,00.
24. Денис Спицов (Россия) +1.48,5.
25. Александр Терентьев (Россия) +1.49,9.

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