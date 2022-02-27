Юрий Бородавко: пока планируем выступить в Норвегии, билеты куплены
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что российские лыжники намереваются выступить на этапах Кубка мира в Драммене и Осло (Норвегия). Ранее сообщалось, что норвежская сторона выступает против участия россиян из-за военной спецоперации Москвы.
В то же время Россию лишили права на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам. Этап был запланирован на 18-20 марта. Он должен был пройти в Тюмени.
«Пока мы планируем выступить в Норвегии, билеты на завтра куплены. Как будет дальше – посмотрим по ходу ситуации. На данный момент всё в силе», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».
Сегодня, 27 февраля, очередные гонки состоялись на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
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