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«FIS проявила слабость и трусость». Клебо — о решении не отстранять россиян от этапов КМ

«FIS проявила слабость и трусость». Клебо — о решении не отстранять россиян от этапов КМ
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за решение не отстранять российских спортсменов от этапов Кубка мира.

«Считаю, что FIS проявила слабость и трусость, и это ставит нас, спортсменов, в сложную ситуацию. FIS следовало урегулировать это. FIS усложняет всё для нас, лыжников, к сожалению. FIS должна была поступить так же, как Ski Classics – сказать России «нет». Федерация Норвегии первой подала чёткий сигнал. Мне очень, очень сильно не нравится эта ситуация.

В ближайшие дни многое может произойти. Но меня также волнует то, чтобы к российским лыжникам относились с уважением на норвежской земле. Их нельзя подвергать какому-либо виду травли. Не спортсмены ведут войну, а руководство России.

Я бы хотел видеть, чтобы FIS взяла на себя ответственность и чётко заявила, что нарушающая права человека страна не может выступать на Кубке мира или ЧМ.

Но я считаю неприемлемым, чтобы мы в Норвегии травили или обращались с российскими лыжниками без уважения: ни в Драммене, ни в Холменколлене. Мы тоже несём за них ответственность», — приводит слова Клебо VG.

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