«FIS проявила слабость и трусость». Клебо — о решении не отстранять россиян от этапов КМ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за решение не отстранять российских спортсменов от этапов Кубка мира.

«Считаю, что FIS проявила слабость и трусость, и это ставит нас, спортсменов, в сложную ситуацию. FIS следовало урегулировать это. FIS усложняет всё для нас, лыжников, к сожалению. FIS должна была поступить так же, как Ski Classics – сказать России «нет». Федерация Норвегии первой подала чёткий сигнал. Мне очень, очень сильно не нравится эта ситуация.

В ближайшие дни многое может произойти. Но меня также волнует то, чтобы к российским лыжникам относились с уважением на норвежской земле. Их нельзя подвергать какому-либо виду травли. Не спортсмены ведут войну, а руководство России.

Я бы хотел видеть, чтобы FIS взяла на себя ответственность и чётко заявила, что нарушающая права человека страна не может выступать на Кубке мира или ЧМ.

Но я считаю неприемлемым, чтобы мы в Норвегии травили или обращались с российскими лыжниками без уважения: ни в Драммене, ни в Холменколлене. Мы тоже несём за них ответственность», — приводит слова Клебо VG.