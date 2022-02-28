Олимпийский чемпион Граабак — о словах Баркова: похоже, он думает, что мы все идиоты

Олимпийский чемпион Пекина-2022, норвежский двоеборец Йорген Граабак отреагировал на резонансное интервью россиянина Вячеслава Баркова норвежскому журналисту.

Напомним, на вопрос корреспондента NRK Ханса Хенрика Баартведта о военном конфликте России и Украины Барков ответил, что это «на Украине продолжается спасательная операция», что вызвало критику в его адрес. После публикации интервью россиянин удалил свою страницу в «Инстаграме».

«Я был потрясён, увидев это интервью. Понятно, что существуют разные точки зрения. Он, вероятно, придерживается того, во что действительно верит, и, похоже, думает, что мы все здесь идиоты. Это тяжело для понимания, но у него, вероятно, есть свои причины на такие поступки», — приводит слова Грабаака NRK.