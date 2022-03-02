Большунов, Непряева и другие отстранённые от Кубка мира лыжники вернулись в Россию

Сборная России по лыжным гонкам вернулась в страну из Норвегии, где планировала выступить на этапах Кубка мира – 2021/2022.

Российские лыжники не смогли напрямую вылететь из норвежского Драммена в Москву. Им пришлось сначала долететь до Киркенеса (Норвегия), а оттуда добираться до Мурманска на автобусе. Из Мурманска спортсмены вылетят в Москву.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в оставшихся этапах КМ в Норвегии и Швеции после соответствующих рекомендаций МОК.

Примечательно, что перед заключительными этапами КМ россиянка Наталья Непряева является лидером общего зачёта КМ, а Александр Большунов занимает в рейтинге второе место.