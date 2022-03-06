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Калла поддержала решение FIS не пускать Непряеву и других россиян на гонки

Калла поддержала решение FIS не пускать Непряеву и других россиян на гонки
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Шведская лыжница Шарлот Калла прокомментировала недопуск российских лыжниц к международным соревнованиям. После начала специальной операции России к спортсменам начали применять серьёзные санкции. В результате российские лыжницы и лыжники не смогли приехать на этап Кубка мира в Осло (Норвегия).

Несмотря на невыход на старт, российская лыжница Наталья Непряева стала победителем общего зачёта Кубка мира.

«Это верное решение. Да, я так думаю. Нужно быть последовательным во всём, включая спортивную сферу», — цитирует Каллу Expressen.

5 марта в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа КМ, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей — шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг — потеряли теоретические шансы на победу. Андерссон заняла девятое место, а Венг — 10-е.

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