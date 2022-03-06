Наталья Непряева стала победительницей Дёминского марафона на 50 км

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева выиграла 15-й Дёминский марафон на 50 км свободным стилем. Второй финишировала Екатерина Смирнова, третье место заняла Мария Истомина.
Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Женщины. 50 км
1. Наталья Непряева – 01:54,56.
2. Екатерина Смирнова — отставание 2.35
3. Мария Истомина +2.35.
4. Ольга Царёва +2.36.
5. Алия Иксанова +2.36.
6. Светлана Заборская +3.24.
7. Анастасия Рыгалина +4.42.
Ранее Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».
В этот же день в Осло (Норвегия) состоится мужской марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне пропускают его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), в связи с которыми они досрочно завершили международный сезон.
- 6 марта 2022
-
13:52
-
13:39
-
13:10
-
12:58
-
12:54
-
12:52
-
12:45
-
12:09
-
11:53
-
11:41
-
11:28
-
11:19
-
11:06
-
10:58
-
10:43
-
10:19
-
09:56
-
09:41
-
01:11
-
00:57
-
00:56
-
00:41
-
00:37
-
00:26
-
00:18
-
00:08
- 5 марта 2022
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
22:33
-
20:56
-
20:28
-
20:07
-
19:42
-
16:53