Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья Непряева стала победительницей Дёминского марафона на 50 км

Наталья Непряева стала победительницей Дёминского марафона на 50 км
Комментарии

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева выиграла 15-й Дёминский марафон на 50 км свободным стилем. Второй финишировала Екатерина Смирнова, третье место заняла Мария Истомина.

Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Женщины. 50 км

1. Наталья Непряева – 01:54,56.
2. Екатерина Смирнова — отставание 2.35
3. Мария Истомина +2.35.
4. Ольга Царёва +2.36.
5. Алия Иксанова +2.36.
6. Светлана Заборская +3.24.
7. Анастасия Рыгалина +4.42.

Ранее Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

В этот же день в Осло (Норвегия) состоится мужской марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне пропускают его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), в связи с которыми они досрочно завершили международный сезон.

Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит! Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022