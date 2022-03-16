В FIS ответили на вопрос о призовых российским лыжникам на фоне отстранения

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) ответили на вопрос, как российские лыжники получат призовые за выступления в сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам. Ранее FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы свяжемся с Федерацией лыжного спорта России и спортсменами, чтобы найти решение», — приводит слова представителя пресс-службы FIS «Матч ТВ».

Напомним, российская лыжница Наталья Непряева, завоевавшая «Большой хрустальный глобус», заработала 119 450 швейцарских франков (около $ 128 тыс.) за сезон Кубка мира. Это лучший показатель среди женщин. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заработал больше всех призовых среди российских лыжников. Его доход от выступлений составил 74 025 швейцарских франков (около $ 79 тыс.).



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