Непряева: Большунов — человек настроения, достаточно сложный у него характер

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением о характере лидера сборной России Александра Большунова.
«Достаточно сложный у него характер. Большунов — человек настроения. По нему сразу видно, когда к нему подходить, а когда нет. Когда у него хорошее настроение, он сам подойдёт к тебе», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
Также она вспомнила, в каком состоянии был Большунов после травмы, которую он получил из-за падения с велосипеда.
«Когда происходят такие ситуации, он максимально закрыт. У него есть родители, супруга, и всё», — добавила Непряева.
Российских лыжников отстранили от международных соревнований после начала военной спецоперации. Ожидается, что теперь они выступят на чемпионате России, который стартует 26 марта в Сыктывкаре.
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