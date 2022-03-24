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Непряева: Большунов — человек настроения, достаточно сложный у него характер

Непряева: Большунов — человек настроения, достаточно сложный у него характер
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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением о характере лидера сборной России Александра Большунова.

«Достаточно сложный у него характер. Большунов — человек настроения. По нему сразу видно, когда к нему подходить, а когда нет. Когда у него хорошее настроение, он сам подойдёт к тебе», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Также она вспомнила, в каком состоянии был Большунов после травмы, которую он получил из-за падения с велосипеда.

«Когда происходят такие ситуации, он максимально закрыт. У него есть родители, супруга, и всё», — добавила Непряева.

Российских лыжников отстранили от международных соревнований после начала военной спецоперации. Ожидается, что теперь они выступят на чемпионате России, который стартует 26 марта в Сыктывкаре.

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