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Бородавко: Непряева показала свой класс. Доволен её гонкой

Бородавко: Непряева показала свой класс. Доволен её гонкой
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал уверенную победу подопечной Натальи Непряевой в спринте свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре. Серебро завоевала Анастасия Фалеева (+1,05). Тройку лучших замкнула Анна Грухвина (+1,87).

«Наташа показала свой класс. Удерживала преимущество. На финишном подъёме обыграла соперниц. Выиграла на классе. Доволен её гонкой», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Сыктывкар
Спринт, свободный стиль, финал. Женщины

1. Наталья Непряева — 2.57,78.
2. Анастасия Фалеева +1,05.
3. Анна Грухвина +1,87.
4. Наталья Матвеева +2,47.
5. Наталья Мекрюкова +3,32.
6. Екатерина Мегедь +4,61.

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