Наталья Непряева рассказала о личных тактических изменениях в спринте на чемпионате России

Олимпийская чемпионка, обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева рассказала о тактике на женские спринтерские забеги чемпионата России в Сыктывкаре. Золото в этой дисциплине завоевала Непряева. Серебро выиграла Анастасия Фалеева. Тройку лучших замкнула Анна Грухвина.

«Сначала сильно экономилась, а в финале бежала на полную? На самом деле, так и было. Я старалась на геройствовать. В Кирово-Чепецке старалась сделать больше проработку, чем реально бежать старт. Я даже не отдыхала между забегами там, просто каталась, и финал там дался мне тяжело. Здесь я действовала больше тактически. В финале шла последней некоторое время, но всё контролировала. Хотя можно и последней идти, а потом кто-то завалится перед тобой и всё», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.