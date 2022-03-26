Елена Вяльбе оценила результаты спринтерских гонок на чемпионате России в Сыктывкаре

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе подвела итоги спринтерских гонок свободным стилем, которые прошли в рамках чемпионата России – 2022 в Сыктывкаре.
У женщин соревнования выиграла Наталья Непряева, у мужчин – Александр Терентьев.
«Второе место Большунова — это не сюрприз. По-моему, Терентьев не менее силён в спринте. Мне кажется, главная неожиданность — попадание в топ-3 Дениса Филимонова. Думаю, будь Ретивых в финале, он бы вряд ли смог заехать в тройку, потому что призёры были действительно самыми лучшими.
К большому сожалению, Непряевой не с кем здесь соревноваться. У неё нет конкуренток, которые смогли бы навязать борьбу. У мужчин другая ситуация, все живы и здоровы, кроме Устюгова. Наталье скучно, нет ни Ступак, ни Сориной.
Об организации соревнований пока рано говорить. Немного обидно, что мало зрителей. Раньше вдоль трассы яблоку негде было упасть, а сейчас болельщики только на стадионе», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».
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