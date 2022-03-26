Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе: «Глобусы» в России, церемония вручения состоится в Сыктывкаре

Вяльбе: «Глобусы» в России, церемония вручения состоится в Сыктывкаре
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в Россию уже доставили призы, которые полагаются российским лыжникам по итогам сезона Кубка мира. Из-за отстранения россияне не приняли участие в заключительных этапах сезона.

«Хрустальные глобусы» Натальи Непряевой, Саши Терентьева и Саши Большунова уже давно в России. Надеюсь, что Тюмень до конца чемпионата России успеет прислать их в Сыктывкар, потому что мы не имели права делать самостоятельно какие-то шаги, пока FIS не попросила тюменских организаторов прислать их на чемпионат России, предварительно узнав, можем ли мы их здесь торжественно вручить. Я как член совета FIS имею полное право их вручить. И думаю, это будет не менее торжественно, чем если бы это было на финале Кубка мира», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Елена Вяльбе оценила результаты спринтерских гонок на чемпионате России в Сыктывкаре
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022