Вяльбе: «Глобусы» в России, церемония вручения состоится в Сыктывкаре

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в Россию уже доставили призы, которые полагаются российским лыжникам по итогам сезона Кубка мира. Из-за отстранения россияне не приняли участие в заключительных этапах сезона.
«Хрустальные глобусы» Натальи Непряевой, Саши Терентьева и Саши Большунова уже давно в России. Надеюсь, что Тюмень до конца чемпионата России успеет прислать их в Сыктывкар, потому что мы не имели права делать самостоятельно какие-то шаги, пока FIS не попросила тюменских организаторов прислать их на чемпионат России, предварительно узнав, можем ли мы их здесь торжественно вручить. Я как член совета FIS имею полное право их вручить. И думаю, это будет не менее торжественно, чем если бы это было на финале Кубка мира», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».
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