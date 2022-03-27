Непряева отреагировала на то, что ей вручат «Большой хрустальный глобус» в Сыктывкаре
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» и обладательница «Большого хрустального глобуса» российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на то, что ей вручат трофей во время чемпионата России – 2022 в Сыктывкаре.
«Мне Хрустальный глобус вручат в Сыктывкаре? Я вот от вас сейчас только это слышу. Я очень рада, ведь это будет со зрителями, и это очень круто. Поддержка болельщиков, как я уже говорила, придаёт сил», — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
На стартовавшем национальном чемпионате Непряева уже завоевала две золотые медали – в коньковом спринте и скиатлоне.
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