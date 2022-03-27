Российская лыжница Рыгалина рассказала о поддержке Вяльбе на трассе во время скиатлона ЧР

Российская лыжница Анастасия Рыгалина, завоевавшая бронзовую медаль чемпионата России в скиатлоне, прокомментировала итоги гонки.

«Я очень хотела эту медаль! В такой конкуренции, в такой гонке это достойный результат. Я рада не только результату, но и тому, что пришло хорошее состояние. После Олимпиады в Пекине у меня был спад, мне было тяжело и физически, и морально. Сейчас я чувствую свой организм, набираю лёгкость. Надеюсь, в следующих гонках получится показать что-то большее.

Погода сегодня вмешалась в ход гонки. В масс-старте, даже когда ты пытаешься убежать в подъём, но на спуске тебя всё равно накатывают и даже объезжают. Смысл куда-то убегать, если это не даёт результата? Из-за этого на классике все растянулись, а на коньке пошли разборки.

На отметке 11,8 км очень круто начала зарубать Анастасия Кулешова, все остальным пришлось ринуться за ней. Тогда я подумала, что даже место в пятёрке будет достойным результатом. Но дальше пошли подъёмы, на которых я поняла, что место в тройке реально. А на финишном подъёме, когда меня догоняла Елизавета Шалабода, Елена Валерьевна Вяльбе подкрикнула, поддержала, и я подумала, что медаль не упущу.

У меня здесь колоссальная поддержка. Приехал мой брат-тренер Владимир Рыгалин, приехал мой тренер в регионе Евгений Досманов, здесь же мой тренер в сборной Егор Владимирович Сорин. С такой поддержкой я не могла не взять медаль», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.