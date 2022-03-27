Смирнова: я бы испугалась обгонять Непряеву. Даже не физически, а морально
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Российская лыжница Екатерина Смирнова прокомментировала соперничество с Натальей Непряевой в скиатлоне на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре.
«Да, я настраивалась на второе место. Я понимала всё, нужно ведь адекватно размышлять. Знала, что даже если я продержусь до конца за Наташей и будут разборки, она всё равно сильнее меня. Так что настраивалась по ходу гонки на то, чтобы удержать вторую позицию.
В последний подъём шли с Наташей на равных? Я бы даже побоялась так сказать. Если бы пошли какие-то разборки, я бы испугалась обогнать Наташу, скорее даже не физически, а морально. Вы сами всё видели, она на последнем подъёме смотрелась свежее, чем я», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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