Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Смирнова: я бы испугалась обгонять Непряеву. Даже не физически, а морально

Смирнова: я бы испугалась обгонять Непряеву. Даже не физически, а морально
Комментарии

Российская лыжница Екатерина Смирнова прокомментировала соперничество с Натальей Непряевой в скиатлоне на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре.

«Да, я настраивалась на второе место. Я понимала всё, нужно ведь адекватно размышлять. Знала, что даже если я продержусь до конца за Наташей и будут разборки, она всё равно сильнее меня. Так что настраивалась по ходу гонки на то, чтобы удержать вторую позицию.

В последний подъём шли с Наташей на равных? Я бы даже побоялась так сказать. Если бы пошли какие-то разборки, я бы испугалась обогнать Наташу, скорее даже не физически, а морально. Вы сами всё видели, она на последнем подъёме смотрелась свежее, чем я», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

«Я бы испугалась обгонять Непряеву. Даже не физически, а морально» «Я бы испугалась обгонять Непряеву. Даже не физически, а морально»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022