Олимпийскую чемпионку Годжу жёстко раскритиковали за слова о геях. Ей пришлось извиниться

Олимпийская чемпионка 2018 года, серебряный призёр ОИ-2022 итальянская горнолыжница София Годжа подверглась публичному осуждению за слова о спортсменах-геях. Напомним, Годжа заявила, что «они попадали бы на трассе в Кицбюэле».
Годжу жёстко раскритиковали в социальных сетях. Также спортсменку осудили высокопоставленные лица: итальянский политик Иван Скальфаротто и секретарь крупнейшей ЛГБТ-организации Италии Arcigay Марко Арлати.
Годже пришлось извиниться за сказанное. «Падающее дерево производит больше шума, чем растущий лес. Я прошу прощения у всех людей, кого оскорбили слова, прозвучавшие в интервью изданию Corriere della Sera. Когда я говорила об этом, то не предполагала в них дискриминации», — написала спортсменка в своих социальных сетях.
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