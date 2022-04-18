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Олимпийскую чемпионку Годжу жёстко раскритиковали за слова о геях. Ей пришлось извиниться

Олимпийскую чемпионку Годжу жёстко раскритиковали за слова о геях. Ей пришлось извиниться
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Олимпийская чемпионка 2018 года, серебряный призёр ОИ-2022 итальянская горнолыжница София Годжа подверглась публичному осуждению за слова о спортсменах-геях. Напомним, Годжа заявила, что «они попадали бы на трассе в Кицбюэле».

Годжу жёстко раскритиковали в социальных сетях. Также спортсменку осудили высокопоставленные лица: итальянский политик Иван Скальфаротто и секретарь крупнейшей ЛГБТ-организации Италии Arcigay Марко Арлати.

Годже пришлось извиниться за сказанное. «Падающее дерево производит больше шума, чем растущий лес. Я прошу прощения у всех людей, кого оскорбили слова, прозвучавшие в интервью изданию Corriere della Sera. Когда я говорила об этом, то не предполагала в них дискриминации», — написала спортсменка в своих социальных сетях.

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Горнолыжница София Годжа — о геях: у нас их нет. Они бы попадали на трассе в Кицбюэле
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