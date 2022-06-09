«Полагаю, что этот вопрос обсуждался с девушками». Клебо высказался об уравнении дистанций

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо высказался об уравнении мужских и женских дистанций. Ранее комитет по лыжным гонкам FIS проголосовал за уравнение дистанций женщин и мужчин, что вызвало большой резонанс.



«Полагаю, что этот вопрос обсуждался с девушками, что с ними говорили, и за такой вариант проголосовало большинство из них. Нужно больше спрашивать у них.



Я выступаю за равенство гендеров. Но в таком вопросе нужно интересоваться мнением девушек, им же нужно бежать эти дистанции», — цитирует Клебо Dagbladet.

Если руководство FIS одобрит результаты голосования, чемпионат мира 2025 года в Тронхейме (Норвегия) станет первым большим стартом с равными дистанциями для женщин и мужчин.