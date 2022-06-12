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Клебо: Большунов — машина, могу использовать его тренировки в качестве своей мотивации

Клебо: Большунов — машина, могу использовать его тренировки в качестве своей мотивации
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал новый пост россиянина Александра Большунова в соцсетях. Трёхкратный олимпийский чемпион Большунов рассказал, что преодолел дистанцию в 180 км со значительными перепадами высоты.

«Большунов — машина. Я могу использовать это лишь в качестве собственной мотивации. После такого могу сам выйти на крутую тренировку и проверить себя.

Всегда вдохновляет, когда видишь, как люди тренируются. Надеюсь, что он упорно работает на тренировках.

Аналогичные тренировки? Сейчас наступает это время. Скоро начну. Постепенно настраиваюсь на них», — цитирует Клебо Nettavisen.

Российские спортсмены в настоящее время отстранены от международных соревнований по лыжным гонкам.

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