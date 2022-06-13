«Пусть свой язык прикусит». Юрий Бородавко отреагировал на слова Э. Нортуга об отстранении

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко резко отреагировал на слова лыжника сборной Норвегии Эвена Нортуга, младшего брата двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга. Ранее Нортуг-младший заявил, что на гонках Кубка мира он не хочет видеть «ни российского флага, ни костюмов российских лыжников». Напомним, россияне отстранены от международных соревнований решением FIS в соответствии с рекомендациями МОК.
«Российские спортсмены едут на Кубок мира, а не к нему лично. Его мнение здесь последнее!
Мы не горим желанием ехать к Эвену. Мы едем на международные соревнования. Ребята уже заигрались. Пускай свой язык прикусит», — приводит слова Юрия Бородавко «Спорт-экспресс».
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