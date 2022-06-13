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«Пусть свой язык прикусит». Юрий Бородавко отреагировал на слова Э. Нортуга об отстранении

«Пусть свой язык прикусит». Юрий Бородавко отреагировал на слова Э. Нортуга об отстранении
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко резко отреагировал на слова лыжника сборной Норвегии Эвена Нортуга, младшего брата двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга. Ранее Нортуг-младший заявил, что на гонках Кубка мира он не хочет видеть «ни российского флага, ни костюмов российских лыжников». Напомним, россияне отстранены от международных соревнований решением FIS в соответствии с рекомендациями МОК.

«Российские спортсмены едут на Кубок мира, а не к нему лично. Его мнение здесь последнее!

Мы не горим желанием ехать к Эвену. Мы едем на международные соревнования. Ребята уже заигрались. Пускай свой язык прикусит», — приводит слова Юрия Бородавко «Спорт-экспресс».

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