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Фото: Большунов, Терентьев и Мальцев без палок тренируются на лыжероллерах

Фото: Большунов, Терентьев и Мальцев без палок тренируются на лыжероллерах
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В телеграм-канале проекта «На лыжи!» появились фотографии, на которых можно посмотреть, как тренируются лыжники национальной команды России на сборе в Малиновке. В кадр попали трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, двукратный призёр ОИ Александр Терентьев, серебряный призёр ЧМ-2021 в эстафете Артём Мальцев и Мария Истомина.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале проекта «На лыжи!»

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) 25-летний Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, в эстафете и в усечённом марафоне, а также завоевал серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

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Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:

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