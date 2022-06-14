Фото: Большунов, Терентьев и Мальцев без палок тренируются на лыжероллерах
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В телеграм-канале проекта «На лыжи!» появились фотографии, на которых можно посмотреть, как тренируются лыжники национальной команды России на сборе в Малиновке. В кадр попали трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, двукратный призёр ОИ Александр Терентьев, серебряный призёр ЧМ-2021 в эстафете Артём Мальцев и Мария Истомина.
Посмотреть снимки можно в телеграм-канале проекта «На лыжи!»
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) 25-летний Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, в эстафете и в усечённом марафоне, а также завоевал серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.
Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:
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