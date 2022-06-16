Эвен Нортуг: всё равно, что думают о моём мнении россияне. У них всех один взгляд

Эвен Нортуг, лыжник сборной Норвегии и брат двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга, прокомментировал реакцию на его слова об отстранении россиян от международных соревнований в российских СМИ.

Нортуг-младший заявил, что не хотел бы видеть российских лыжников на соревнованиях до окончания военной спецоперации на Украине, так как они являются частью армии.



«Говорят, моё мнение не имеет большого значения? Наверное, не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять это. Мне известно, что у всех россиян один взгляд на этот вопрос, поэтому мне всё равно, что они думают. По крайней мере, к соревнованиям это не имеет никакого отношения, потому что я знаю, что для лыжных гонок лучше всего, если бы Россия участвовала. Нам нужна конкуренция россиян, чтобы спорт был интересным», — приводит слова Нортуга-младшего Nettavisen.