«Он может стать жемчужиной». Петтер Нортуг — о 16-летнем Алваре Мюльбаке

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг отметил талант 16-летнего шведского спортсмена Алвара Мюльбака.

«У Швеции есть хороший талант. Он может стать жемчужиной.

Он кажется очень солидным, очень здорово катается на лыжероллерах. Я говорил с Эвеном Нортугом, и он сказал, что тот устроил ему настоящую драку на гонке», − приводит слова Петтера Нортуга NRK.

Летом 2021 года Мюльбаку удалось провести совместные тренировки с группой Маркуса Крамера, которая проводила сбор в Торсбю. Тогда ещё 15-летний лыжник тренировался, в частности, вместе с Сергеем Устюговым, Иваном Якимушкиным и Евгением Беловым. В январе 2022 года швед стал победителем 42-километрового классического марафона Craft Ski Marathon, прошедшего в Орсе (Швеция). Однако после финиша результат Мюльбака был аннулирован судьями, так как, согласно регламенту FIS, лыжникам до 16 лет нельзя соревноваться на дистанциях, превышающих 30 км.