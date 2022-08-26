Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Финский тренер заявил, что норвежцы получали несправедливое преимущество от ВАДА

Финский тренер заявил, что норвежцы получали несправедливое преимущество от ВАДА
Комментарии

Финский тренер по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё заявил, что норвежцы получали несправедливое преимущество от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), так как с 1990-х годов большее финансирование от организации получали в том числе исследователи из Норвегии.

«В своё время большая часть денег ВАДА на исследования и разработки шла норвежским и австралийским исследователям. На эти средства норвежцы разработали тесты для выявления фактов использования запрещённых веществ. В то же время они получили доступ к этим веществам раньше, чем кто-либо другой», — приводит слова Кюрё Ilta-Sanomat.

Ранее появилась информация, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.

Новость по теме
Норвегии грозит отстранение от международных турниров за нарушение антидопингового кодекса
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022