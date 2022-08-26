Финский тренер заявил, что норвежцы получали несправедливое преимущество от ВАДА

Финский тренер по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё заявил, что норвежцы получали несправедливое преимущество от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), так как с 1990-х годов большее финансирование от организации получали в том числе исследователи из Норвегии.

«В своё время большая часть денег ВАДА на исследования и разработки шла норвежским и австралийским исследователям. На эти средства норвежцы разработали тесты для выявления фактов использования запрещённых веществ. В то же время они получили доступ к этим веществам раньше, чем кто-либо другой», — приводит слова Кюрё Ilta-Sanomat.

Ранее появилась информация, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.