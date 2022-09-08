Лыжник Сергей Устюгов не выступит на летнем чемпионате России в Тюмени

Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что не выступит на летнем чемпионате России в Тюмени, куда приехал на сбор.
До сезона-2021/2022 включительно Устюгов занимался у немецкого специалиста Маркуса Крамера, который покинул сборную России. К новому сезону Сергей готовился в группе Егора Сорина, но спустя некоторое время принял решение уйти на самоподготовку.
«Пропущу ли чемпионат России в Тюмени? Гонки да, вчера по плану с Маркусом эмэмэсились. Он сказал, лучше набрать тренировочные часы спокойно», — написал Устюгов в своём телеграм-канале, отвечая на вопросы болельщиков.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени с 15 по 20 сентября. В программе – гонки с раздельным стартом классическим и коньковым стилем, спринт и кросс.
30-летний Устюгов — олимпийский чемпион Игр-2022 в эстафете, двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.
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