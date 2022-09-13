Александр Большунов и Наталья Непряева могут пропустить летний ЧР из-за болезни

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева могут пропустить летний чемпионат России (лыжероллеры), который пройдёт в Тюмени с 16 по 20 сентября. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«У многих совсем недавно закончилась температура. Они приехали сюда и только сейчас начнут тренироваться после болезни. Речь в том числе про Александра Терентьева, Наталью Непряеву, Артёма Мальцева. Мария Истомина до сих пор находится дома с температурой.

Александр Большунов не был в Терсколе, он пропустил сбор, так как у него рожала жена. Тем не менее он тоже перенёс болезнь в начале сентября.

На летнем чемпионате России точно будут стартовать Денис Спицов, Иван Якимушкин, Никита Денисов, Юлия Ступак. Планируем, что они примут участие во всех гонках. Частично выступит Алексей Червоткин. По остальным очень большой вопрос», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

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