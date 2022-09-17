Клебо — о российской реакции на свои слова: я хорошо знаю, за что выступаю

Многократный олимпийский чемпион, лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал российскую реакцию на свои слова. Ранее он говорил: «Хотелось бы, чтобы российские лыжники выступали с самого начала сезона. Но самое важное – чтобы закончилась военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)». Норвежские СМИ считают, что в России неправильно интерпретировали высказывания спортсмена.
«Честно говоря, я мало думал об этом. То, как они переводят и интерпретируют слова, зависит от них. Я ясно выразился о том, что я имею в виду, и у меня нет комментариев по поводу того, как это истолковано в России.
Используют в своих целях? Как я уже сказал, я не думал об этом и не тратил на это время. Я хорошо знаю, за что выступаю. Для меня важнее всего, какие у меня ценности и мировоззрение. В этом общем мире нам, возможно, следует меньше заботиться о том, что другие думают о нас. Самое главное – это то, что мы сами имеем в виду и за что выступаем», — приводит слова Клебо Dagbladet.
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