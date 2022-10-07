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Сергей Устюгов показал физическую форму и назвал свой актуальный вес. Фото

Сергей Устюгов показал физическую форму и назвал свой актуальный вес. Фото
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов похвастался своей физической формой. Он сделал селфи перед зеркалом. Также Устюгов назвал свой актуальный вес.

«Всем доброе утро, мой вес составляет 80 кг 260 г», — написал Сергей в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива сергея устюгова

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (1375).

Также 30-летний Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

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