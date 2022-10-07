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«Румяная девчонка». Юлия Ступак показала свежее фото

«Румяная девчонка». Юлия Ступак показала свежее фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала в социальных сетях новое фото. Спортсменка выложила селфи из лифта.

«Румяная девчонка», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива юлии ступак

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она перешла к нему от вынужденно покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. В июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона-2022. Решение касательно допуска либо недопуска россиян на Кубок мира будет принято 22 октября.

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