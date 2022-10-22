Наталья Непряева опубликовала нежное селфи

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева опубликовала в социальных сетях свежее селфи, прикрепив к нему эмодзи «сердце» и «поцелуй».

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

Ранее стало известно, что Непряеву связывают романтические отношения с российским лыжником Александром Терентьевым.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Непряева завоевала золотую медаль в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Непряева заняла первое место, завоевав «Большой хрустальный глобус». На счету россиянки 973 очка. Следом расположились американка Джессика Диггинс (793) и шведка Эбба Андерссон (772). Наталье удалось завоевать трофей, несмотря на отстранение от заключительных этапов КМ. Также в прошедшем сезоне Непряева выиграла «Тур де Ски».