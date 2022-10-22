Э. Нортуг: допинг может попасть в организм случайно. Обидно терять из-за этого € 500 тыс.

Эвен Нортуг, лыжник сборной Норвегии и брат двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга, высказался о резонансе вокруг изменений в контрактах финских лыжников с национальной федерацией. В новом варианте документа штраф за употребление допинга с € 150 тыс. повысили до € 500 тыс. Спортсмены уже раскритиковали данное нововведение и отказались подписывать предложенные контракты.
«Мы употребляем пищу и никогда не можем быть уверены наверняка. Может произойти так, что в ваш организм внезапно попадёт что-то, но вы не будете к этому причастны. Было бы обидно потерять из-за этого € 500 тыс.
Если вас уличат в употреблении допинга, вы потеряете много льгот. А в Норвегии вас, наверное, вообще казнят. Так что самого по себе наказания за допинг уже достаточно», — приводит слова младшего Нортуга Nettavisen.
- 22 октября 2022
-
13:35
-
13:18
-
13:03
-
12:35
-
11:42
-
11:23
-
11:12
-
10:46
-
09:34
-
01:01
-
00:22
- 21 октября 2022
-
23:21
-
19:54
-
15:35
-
09:27
-
09:16
-
09:08
- 20 октября 2022
-
18:23
-
17:57
-
10:22
- 19 октября 2022
-
18:54
-
17:59
-
14:36
-
13:33
-
12:28
-
12:01
- 18 октября 2022
-
22:50
-
19:05
-
18:54
-
18:19
-
15:29
-
14:32
-
13:31
-
13:08
-
09:39