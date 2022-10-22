Э. Нортуг: допинг может попасть в организм случайно. Обидно терять из-за этого € 500 тыс.

Эвен Нортуг, лыжник сборной Норвегии и брат двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга, высказался о резонансе вокруг изменений в контрактах финских лыжников с национальной федерацией. В новом варианте документа штраф за употребление допинга с € 150 тыс. повысили до € 500 тыс. Спортсмены уже раскритиковали данное нововведение и отказались подписывать предложенные контракты.

«Мы употребляем пищу и никогда не можем быть уверены наверняка. Может произойти так, что в ваш организм внезапно попадёт что-то, но вы не будете к этому причастны. Было бы обидно потерять из-за этого € 500 тыс.

Если вас уличат в употреблении допинга, вы потеряете много льгот. А в Норвегии вас, наверное, вообще казнят. Так что самого по себе наказания за допинг уже достаточно», — приводит слова младшего Нортуга Nettavisen.