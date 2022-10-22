Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Э. Нортуг: допинг может попасть в организм случайно. Обидно терять из-за этого € 500 тыс.

Э. Нортуг: допинг может попасть в организм случайно. Обидно терять из-за этого € 500 тыс.
Комментарии

Эвен Нортуг, лыжник сборной Норвегии и брат двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга, высказался о резонансе вокруг изменений в контрактах финских лыжников с национальной федерацией. В новом варианте документа штраф за употребление допинга с € 150 тыс. повысили до € 500 тыс. Спортсмены уже раскритиковали данное нововведение и отказались подписывать предложенные контракты.

«Мы употребляем пищу и никогда не можем быть уверены наверняка. Может произойти так, что в ваш организм внезапно попадёт что-то, но вы не будете к этому причастны. Было бы обидно потерять из-за этого € 500 тыс.

Если вас уличат в употреблении допинга, вы потеряете много льгот. А в Норвегии вас, наверное, вообще казнят. Так что самого по себе наказания за допинг уже достаточно», — приводит слова младшего Нортуга Nettavisen.

Финских лыжников возмутили высокие штрафы за допинг. Они боятся, что их придётся платить? Финских лыжников возмутили высокие штрафы за допинг. Они боятся, что их придётся платить?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022