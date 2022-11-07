Елена Вяльбе объяснила, почему Александр Большунов пропустил спринт в Ханты-Мансийске
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Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе рассказала, почему трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не вышел на старт спринта классическим ходом в Ханты-Мансийске. Соревнования проходят в рамках контрольных тренировок сборной России.
По словам Вяльбе, Большунов не до конца восстановился после травмы, полученной на сборах.
«Состояние Большунова лучше, но пока есть болевые ощущения. Это всё-таки контрольная тренировка, поэтому она не настолько важна, чтобы рисковать», — приводит слова Елены Вяльбе «Матч ТВ».
В отсутствие Александра Большунова первую тройку в спринте составили Сергей Ардашев, трёхкратный призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых и Денис Филимонов.
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