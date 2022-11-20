Клебо отреагировал на слова Иверсена о том, что он преувеличивает последствия травмы

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо отреагировал на высказывание Эмиля Иверсена о своей травме.

После того как Клебо выиграл классическую разделку на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия), Иверсен заявил, что Клебо преувеличивал тяжесть своей травмы.

«Если бы он знал, через что я прошёл в последние четыре недели, он был бы в шоке. Он должен прожить мою жизнь, чтобы понять, на что это было похоже. Не уверен, что сейчас он сказал бы то же самое.

Наверное, последние четыре недели были самыми скучными в моей жизни. Утром я немного тренировался, а потом по три часа в день лежал на массажном столе.

Я сам удивлён тем, как прошла гонка. Здорово вернуться и выиграть. Это то, для чего вы тренируетесь. Когда я преодолевал дистанцию, то не думал о травме. Будет интересно посмотреть на своё состояние в течение дня и завтра утром», — приводит слова Клебо NRK.