Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов и Непряева выступят на четвёртом этапе Кубка России

Большунов и Непряева выступят на четвёртом этапе Кубка России
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года Александр Большунов и олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева выступят на четвёртом этапе Кубка России в Чепецком (Кировская область).

«В моей группе все спортсмены, которые приехали, будут выступать. Это все наши лидеры. Мы планируем участие во всех гонках. Будем смотреть по самочувствию. Возможно, кто-то будет сниматься с каких-то стартов. Наталья Непряева тоже будет участвовать, у неё это будет первый старт после болезни. Посмотрим, как она пробежит первую гонку, а потом уже будем принимать какие-то решения. Вероника Степанова и Сергей Устюгов, насколько я знаю, тоже собираются принять участие в соревнованиях», — сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, четвёртый этап Кубка России в Чепецком пройдёт с 17 по 20 декабря.

Новость по теме
Норвежский журналист: российским лыжникам не место на ЧМ-2025 в Тронхейме
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022