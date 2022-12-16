Большунов и Непряева выступят на четвёртом этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года Александр Большунов и олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева выступят на четвёртом этапе Кубка России в Чепецком (Кировская область).

«В моей группе все спортсмены, которые приехали, будут выступать. Это все наши лидеры. Мы планируем участие во всех гонках. Будем смотреть по самочувствию. Возможно, кто-то будет сниматься с каких-то стартов. Наталья Непряева тоже будет участвовать, у неё это будет первый старт после болезни. Посмотрим, как она пробежит первую гонку, а потом уже будем принимать какие-то решения. Вероника Степанова и Сергей Устюгов, насколько я знаю, тоже собираются принять участие в соревнованиях», — сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, четвёртый этап Кубка России в Чепецком пройдёт с 17 по 20 декабря.