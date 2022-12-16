Эвен Нортуг — о словах Бородавко: не знаю, какой у него IQ, но это прозвучало очень глупо
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Норвежский лыжник Эвен Нортуг ответил на слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, заявившего о безоговорочном доминировании сборной Норвегии на Кубке мира — 2022/2023 и оценившего последние неудачи норвежцев как намеренную попытку возродить интригу и подогреть интерес к турниру.
«Я не знаю, какой IQ у Бородавко, но это прозвучало очень глупо. Конечно же, я не получал подобных указаний от тренеров. Меня немного избаловали мои результаты до этого. Я был очень разочарован, когда занял девятое место в Бейтостёлене. Раньше мог бы быть удовлетворён девятым местом, но это был просто плохой день. В России говорят столько странностей, что я просто… очарован», — приводит слова Нортуга норвежское издание NRK.
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