Первый тренер Устюгова назвал неспортивным поведение Большунова в финале спринта на КР

Российский специалист Иван Брагин, первый тренер Сергея Устюгова, прокомментировал поведение Александра Большунова в борьбе с Устюговым в финале спринта на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке (Кировская область).



Большунов наехал на лыжи Устюгова, когда переходил на лыжню Сергея, из-за чего соперник чуть не упал. Большунов стал победителем спринта, а Устюгов занял второе место.



«Сергея Устюгова поздравляю, конечно, это очень хороший результат для него. Про подрез от Большунова моё мнение никто не спрашивал, есть судьи. Но у нас как всё работает — что положено королю, то не положено всем остальным, поэтому ему сейчас многое можно простить. А я считаю это неспортивным поведением», — приводит слова Брагина «РИА Новости Спорт».