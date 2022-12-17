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Первый тренер Устюгова назвал неспортивным поведение Большунова в финале спринта на КР

Первый тренер Устюгова назвал неспортивным поведение Большунова в финале спринта на КР
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Российский специалист Иван Брагин, первый тренер Сергея Устюгова, прокомментировал поведение Александра Большунова в борьбе с Устюговым в финале спринта на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке (Кировская область).

Большунов наехал на лыжи Устюгова, когда переходил на лыжню Сергея, из-за чего соперник чуть не упал. Большунов стал победителем спринта, а Устюгов занял второе место.

«Сергея Устюгова поздравляю, конечно, это очень хороший результат для него. Про подрез от Большунова моё мнение никто не спрашивал, есть судьи. Но у нас как всё работает — что положено королю, то не положено всем остальным, поэтому ему сейчас многое можно простить. А я считаю это неспортивным поведением», — приводит слова Брагина «РИА Новости Спорт».

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