Первый тренер Устюгова назвал неспортивным поведение Большунова в финале спринта на КР

Российский специалист Иван Брагин, первый тренер Сергея Устюгова, прокомментировал поведение Александра Большунова в борьбе с Устюговым в финале спринта на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке (Кировская область).
Большунов наехал на лыжи Устюгова, когда переходил на лыжню Сергея, из-за чего соперник чуть не упал. Большунов стал победителем спринта, а Устюгов занял второе место.
«Сергея Устюгова поздравляю, конечно, это очень хороший результат для него. Про подрез от Большунова моё мнение никто не спрашивал, есть судьи. Но у нас как всё работает — что положено королю, то не положено всем остальным, поэтому ему сейчас многое можно простить. А я считаю это неспортивным поведением», — приводит слова Брагина «РИА Новости Спорт».
- 17 декабря 2022
-
18:49
-
18:46
-
18:20
-
18:11
-
16:54
-
16:44
-
15:41
-
15:22
-
14:59
-
14:51
-
13:49
-
13:32
-
11:46
-
11:16
-
11:12
-
07:10
-
06:41
- 16 декабря 2022
-
23:45
-
22:56
-
20:18
-
20:13
-
19:57
-
19:39
-
19:11
-
17:20
-
13:48
-
13:41
-
12:27
-
11:08
-
10:31
- 15 декабря 2022
-
22:46
-
21:02
-
19:17
-
17:49
-
13:01