«Это опережение, подреза не было». Бородавко — об инциденте между Большуновым и Устюговым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об инциденте между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым в финале спринта на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке (Кировская область).

На кадрах трансляции было заметно, что Большунов наехал на лыжи Устюгова, когда переходил на лыжню Сергея, из-за чего соперник чуть не упал. Большунов стал победителем спринта, Устюгов занял второе место.

«Знаете, что такое подрезал? Это когда спортсмен прыгает на лыжи. А то, что он опередил, — он это сделал, не наступая на носки, он находился впереди, у Большунова было преимущество. На самом деле это было опережение, подреза не было.

Видно, что Александр тактически грамотно построил вообще все забеги, дошел до финишной части и не оставил никому никаких шансов. Было видно, что на сегодняшний день он сильнейший, Сергей Устюгов, я считаю, тоже показал очень высокий уровень, по крайней мере, в спринте, заняв второе место. У Александра Терентьева на последнем подъеме произошел сбой, который ему просто не позволил бороться и с Большуновым, и с Устюговым. Он поймал определённый просвет и на финише уже не смог опередить, занял третье место, тоже достойно и почеётно», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».