«Это была жопа». Клебо прокомментировал итоги спринта в Давосе

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал итоги финала мужского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария). Клебо, вернувшийся к гонкам после болезни, занял по итогам спринта второе место. Победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино, опередивший норвежца на самом финише.



«Мне нужно начать отрабатывать финиш, потому что это была жопа. Мне кажется, я ни разу не попал в такт. Пеллегрино размазал меня на финишной прямой. Так что в этом придется потренироваться. Сейчас я пройду через эти выходные, а потом немного потренируюсь. Для меня это была первая интенсивная сессия после Лиллехаммера», — приводит слова Клебо норвежское издание NRK.

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