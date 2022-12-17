Устюгов — об инциденте с Большуновым: не рассчитал он маленько дистанцию, извинился

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, что трёхкратный победитель Игр-2022 Александр Большунов извинился перед ним за инцидент в финале спринта на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке (Кировская область).

На кадрах трансляции было заметно, что во время обгона Большунов наехал на лыжи Устюгова при переходе на его лыжню, из-за чего Сергей чуть не упал. Мнения специалистов о том, подрезал ли Александр соперника, разделились. Большунов стал победителем спринта, Устюгов занял второе место.

«Что комментировать, всё видно было — не рассчитал он (Большунов) маленько дистанцию, извинился. Ничего страшного, бывает и такое. Всё нормально. Рад, что сегодня в финале бежал, очень тяжело бежалось, устал», — приводит слова Устюгова «РИА Новости Спорт».