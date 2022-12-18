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«Клебо не совсем непобедим». Шанава — о победе Пеллегрино в коньковом спринте

«Клебо не совсем непобедим». Шанава — о победе Пеллегрино в коньковом спринте
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Француз Лука Шанава, ставший третьим в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), высказался о поражении норвежца Йоханнеса Клебо в любимой дисциплине.

Клебо, четыре года не знавший поражений в коньковом спринте, финишировал вторым в Давосе. Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 14,31 секунды и опередивший норвежца на самом финише. Отставание Клебо составило 0,15 секунды. Третье место занял Шанава (+1,25).

«Это показывает, что Клебо не совсем непобедим. Если Пеллегрино смог, я уверен, что со временем смогу и я», — приводит слова Шанава Aftonbladet.

Предыдущий раз Клебо не побеждал коньком на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в 2018 году – тогда норвежский лыжник занял 11-е место.

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