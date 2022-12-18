«Клебо не совсем непобедим». Шанава — о победе Пеллегрино в коньковом спринте

Француз Лука Шанава, ставший третьим в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), высказался о поражении норвежца Йоханнеса Клебо в любимой дисциплине.
Клебо, четыре года не знавший поражений в коньковом спринте, финишировал вторым в Давосе. Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 14,31 секунды и опередивший норвежца на самом финише. Отставание Клебо составило 0,15 секунды. Третье место занял Шанава (+1,25).
«Это показывает, что Клебо не совсем непобедим. Если Пеллегрино смог, я уверен, что со временем смогу и я», — приводит слова Шанава Aftonbladet.
Предыдущий раз Клебо не побеждал коньком на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в 2018 году – тогда норвежский лыжник занял 11-е место.
- 18 декабря 2022
-
01:00
- 17 декабря 2022
-
22:56
-
22:45
-
22:34
-
22:23
-
22:19
-
21:17
-
21:01
-
20:57
-
20:25
-
20:12
-
19:54
-
18:49
-
18:46
-
18:20
-
18:11
-
16:54
-
16:44
-
15:41
-
15:22
-
14:59
-
14:51
-
13:49
-
13:32
-
11:46
-
11:16
-
11:12
-
07:10
-
06:41
- 16 декабря 2022
-
23:45
-
22:56
-
20:18
-
20:13
-
19:57
-
19:39