Сборные России и Китая разделили золото в мужской эстафете на Российско-китайских играх

В Чанчуне (Китай) продолжаются III Российско-китайские молодёжные зимние игры. Сегодня, 18 декабря, в рамках соревнований прошли мужские и женские эстафеты (4x2,5 км).

Победу в женской эстафете одержала сборная России. В мужской — команды финишировали вместе, взявшись за руки, и разделили золото. За Китай на финише бежал 19-летний россиянин Савелий Коростелёв.

Лыжные гонки. Российско-китайские зимние игры. Эстафеты, 4x2,5

Девушки:

1. Россия (Дарья Непряева, Ольга Жолудева, Алина Пеклецова и Елизавета Пантрина).

2. Китай.

Юноши:

1. Россия (Александр Ившин, Никита Родионов, Даниил Муралеев и Егор Митрошин)

1. Китай (Савелий Коростелёв на 4-м этапе).

Согласно программе Российско-китайских игр завтра, 19 декабря, в Чанчуне пройдут гонки с раздельным стартом в свободном стиле на 10 и 15 км. Данные старты завершат турнир.