«Чувствую себя виноватой». Девушка Клебо — о том, что Йоханнес отпразднует Рождество один

Пернилла Досвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, высказалась о том, что возлюбленный проведёт канун Рождества без неё.

В данный момент Досвик находится в Давосе (Швейцария), где проходит четвёртый этап Кубка мира. Она пробудет с Йоханнесом неделю, но в канун праздника отправится домой, в Норвегию. Клебо же останется в горах, чтобы готовиться к «Тур де Ски» и чемпионату мира – 2023.

«Конечно, это будет немного грустно. Но это его выбор. Я чувствую себя виноватой, но, с другой стороны, меня мучает совесть из-за того, что я праздную Рождество здесь, без мамы и папы. Нам придётся делать этот выбор раз в два года, если традиция находиться здесь в сочельник сохранится.

Поначалу это всё было очень непривычно. Он получал от меня много вопросов, почему всё именно так. Шло время, мы много раз это обсуждали. Он прояснил для меня многие моменты. Я всё понимаю, учитывая те обстоятельства, которые сейчас есть. Легче принять, что так и должно быть, что он жертвует тем, чем жертвует», — приводит слова Досвик VG.