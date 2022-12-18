«На финише у меня заледенели глаза». Диггинс — о победе в гонке свободным стилем в Давосе

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, как едва не потеряла зрение на финише победной для неё 20-километровой гонки свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
«На финише у меня заледенели глаза. При спуске я была так сосредоточенна, что не моргала. Мои контактные линзы замёрзли. Сейчас я в порядке, но было немного страшно. Некоторое время мне казалось, что я не могу открыть глаза. Но мне хорошо помогли, и теперь с ними всё в порядке.
Я не боялась, что ослепну, но это было, скорее, напоминание о том, что мне действительно нужно моргать», — сказала Диггинс в интервью NRK.
Это вторая победа американской лыжницы на этапах Кубка мира – 2022/2023. Первую она одержала в 10-километровой гонке свободным стилем в Лиллехаммере.
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