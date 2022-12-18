Норвежец Бротен выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Италии
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Норвежский горнолыжник Лукас Бротен стал победителем соревнований в гигантском слаломе у мужчин на этапе Кубка мира в Альта Бадиа (Италия).
По итогам двух попыток Бротен показал результат 2.36,35 и всего на 0,02 секунды опередил своего соотечественника Хенрика Кристофферсена (2.36,37). Третье место занял лидер общего зачёта Кубка мира швейцарец Марко Одерматт (2.36,45).
Горные лыжи. Кубок мира. Мужчины. Гигантский слалом. Альта Бадиа (Италия)
- Лукас Бротен (Норвегия) - 2.36,35
- Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — отставание 0,02 секунды
- Марко Одерматт (Швейцария) + 0,10
- Алексис Пинтюро (Франция) + 0,67
- Жан Краньец (Словения) + 0,69
- Марко Шварц (Австрия) + 0,75
- Атле Ли Макграт (Норвегия) + 0,80
- Александер Шмид (Германия) + 0,91
- Жюстин Мурисье (Швейцария) + 1,21
- Филип Зубчич (Хорватия) + 1,28
Общий зачёт Кубка мира по горным лыжам (Мужчины)
- Марко Одерматт (Швейцария) – 696
- Александер Омодт Кильде (Норвегия) – 525
- Лукас Бротен (Норвегия) – 315
- Маттиас Майер (Австрия) – 268
- Винсент Крихмайр (Австрия) – 252
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